برلماني: العفو الرئاسي يجسد قيم التسامح ويؤكد حرص القيادة السياسية على منح المستحقين فرصة جديدة

اشاد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 301 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، مؤكدًا أن القرار يعكس النهج الإنساني للدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم الرحمة والتسامح وإتاحة الفرصة أمام من أثبتوا التزامهم بالقانون للاندماج مجددًا في المجتمع.

وأوضح الغنيمي أن قرارات العفو الرئاسي في المناسبات الوطنية تمثل رسالة إنسانية تعزز الاستقرار المجتمعي، وتؤكد اهتمام الدولة بملف إعادة التأهيل والإصلاح، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني.

وأضاف أن القرار يأتي وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، وبما يحافظ على الأمن العام ويضمن استفادة المستحقين فقط، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل ترسيخ مفهوم العدالة التي تجمع بين الحزم والرحمة.

واكد النائب عماد الغنيمي ، أن هذه القرارات تعكس رؤية القيادة السياسية في بناء مجتمع أكثر تماسكًا، وترسخ قيم الأمل ومنح الفرص لمن يستحق بداية جديدة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.