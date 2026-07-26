قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتد.اء وسحل أسرة في سكن مصر بحدائق أكتوبر.. فيديو يشعل مواقع التواصل
موعد مباراة الأهلي وبرشلونة الودية في كأس خوان جامبر على ملعب كامب نو
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ندعم السودانيين بالغذاء ونبذل جهودا لاستقرار الأوضاع به
وزير التخطيط: بنك الاستثمار القومي يواصل إغلاق ملف المديونيات التاريخية
إسرائيل تغتال مسئولا أمنيا كبيرا من حركة حماس في غزة
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
ماشي ببلاش.. تطورات جديدة في ملف رحيل محترف سوبر بـ الأهلي
تشكيل بيراميدز في مواجهة بيرسبوليس الإيراني وديا
رويترز عن مسؤول إيراني: طهران ستوقف هجماتها طالما حافظت الولايات المتحدة على الهدنة الأخيرة
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
توجيهات مباشرة.. المريض يحصل على جرعة العلاج لحين استصدار قرارات نفقة الدولة
نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن لبحث الموقف من إيران وتوسيع العمليات في الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم 7Dogs يصبح الأعلى دخلًا في تاريخ السينما المصرية بإجمالي يتجاوز 258.7 مليون جنيه خلال 60 يومًا

فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs
تقى الجيزاوي

واصل فيلم "7Dogs" كتابة فصل جديد في تاريخ السينما المصرية، بعدما أصبح أعلى فيلم دخلًا في تاريخ شباك التذاكر المصري، بإجمالي بلغ 258,703,858 جنيهًا مصريًا خلال 60 يومًا فقط من عرضه، في إنجاز غير مسبوق يعكس الإقبال الجماهيري الكبير الذي حظي به الفيلم منذ انطلاقه.

ويؤكد هذا الرقم المكانة التي رسخها الفيلم لدى الجمهور المصري، بعدما حافظ على حضوره القوي في دور العرض على مدار أسابيع متتالية، مستفيدًا من مزيج يجمع بين الإنتاج الضخم، والقصة المشوقة، ومشاركة نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين، ليقدم تجربة سينمائية رفعت سقف الطموح للإنتاج العربي.

ويروي فيلم "7Dogs" قصة ضابط في الإنتربول يواجه شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات في مواجهة مليئة بالإثارة والتشويق. ويجمع العمل نخبة من النجوم، يتقدمهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ناصر القصبي، تارا عماد، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، سنجاي دوت، وجيانكارلو إسبوزيتو، وهو من قصة معالي المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو محمد الدباح، وإخراج الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح.

ويواصل الفيلم عرضه في دور السينما، بعد أن نجح في تحطيم عدد من الأرقام القياسية داخل مصر وخارجها، في خطوة تعكس اتساع حضور السينما العربية وقدرتها على تحقيق نجاحات جماهيرية وتجارية غير مسبوقة على مستوى المنطقة.

فيلم 7dogs معالي المستشار تركي آل الشيخ ابطال فيلم 7 dogs

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

ترشيحاتنا

الأهلي وبرشلونة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة الودية فى كأس خوان جامبر بكامب نو

إمام عاشور

نادي الاتحاد السعودي يبدأ التحرك رسميا لضم إمام عاشور من الأهلي

إبراهيم عادل

إبراهيم عادل يظهر في قائمة نورشيلاند بالجولة الافتتاحية للدوري الدنماركي

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور
طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

فيديو

سرقة مسجد

تداول فيديو يوثق سرقة حنفيات أحد المساجد في سوهاج.. وكاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

إنتو المجد

فيروز والشحرورة ووديع الصافي.. رواد الفن اللبناني بكليب انتوا المجد

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد