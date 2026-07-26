فيلم 7Dogs يصبح الأعلى دخلًا في تاريخ السينما المصرية بإجمالي يتجاوز 258.7 مليون جنيه خلال 60 يومًا

واصل فيلم "7Dogs" كتابة فصل جديد في تاريخ السينما المصرية، بعدما أصبح أعلى فيلم دخلًا في تاريخ شباك التذاكر المصري، بإجمالي بلغ 258,703,858 جنيهًا مصريًا خلال 60 يومًا فقط من عرضه، في إنجاز غير مسبوق يعكس الإقبال الجماهيري الكبير الذي حظي به الفيلم منذ انطلاقه.

ويؤكد هذا الرقم المكانة التي رسخها الفيلم لدى الجمهور المصري، بعدما حافظ على حضوره القوي في دور العرض على مدار أسابيع متتالية، مستفيدًا من مزيج يجمع بين الإنتاج الضخم، والقصة المشوقة، ومشاركة نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين، ليقدم تجربة سينمائية رفعت سقف الطموح للإنتاج العربي.

ويروي فيلم "7Dogs" قصة ضابط في الإنتربول يواجه شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات في مواجهة مليئة بالإثارة والتشويق. ويجمع العمل نخبة من النجوم، يتقدمهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ناصر القصبي، تارا عماد، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، سنجاي دوت، وجيانكارلو إسبوزيتو، وهو من قصة معالي المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو محمد الدباح، وإخراج الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح.

ويواصل الفيلم عرضه في دور السينما، بعد أن نجح في تحطيم عدد من الأرقام القياسية داخل مصر وخارجها، في خطوة تعكس اتساع حضور السينما العربية وقدرتها على تحقيق نجاحات جماهيرية وتجارية غير مسبوقة على مستوى المنطقة.