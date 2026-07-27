الإسكندرية مدينة النضال والوطنية ندوة بـ متحف المجوهرات الملكية.. اليوم

ينظم متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، ندوة تثقيفية اليوم بعنوان"الإسكندرية.. مدينة النضال والوطنية عبر العصور"بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمدينة الإسكندرية.



يشارك في الندوة الدكتورة سحر عبد العزيز سالم، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية الآداب، الخبير الاستراتيجي اللواء محمد سعد بطيشةوذلك بحضور عدد من الشخصيات السكندرية البارزة، إلى جانب نخبة من الطلاب والمهتمين بالتاريخ.

متحف المجوهرات الملكية

يذكر أن متحف المجوهرات الملكية قصرا مملوكا لزينب هانم فهمي وبدأ بناؤه في عام 1919 في منطقة زيزينيا، ثم أكملت أبنتها بنائه الأميرة فاطمة الزهراء أحدى أحفاد محمد علي باشا والي مصر، وأقامت في القصر عام 1923.

يعرض المتحف الممتلكات التي جمعتها العائلة طوال فترة حكمها في جميع القاعات القصر الرائعة عاكسًا أسلوب حياتها الفخم؛ فمن بين مقتنيات المتحف تعرض قلادة مطعمة بالماس والزمرد تخص مؤسس الأسرة محمد علي باشا، بالإضافة إلى رقعة شطرنج ذهبية، ومناظير ذهبية مرصعة بالماس والياقوت والزمرد، وأكواب ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة.

كما يتم عرض المجوهرات المبهرة التي أعدها كبار المصممين في أوروبا، والتي كانت تتزين بها الملكات والأميرات من العائلة المالكة في مصر.

