"المراهنات" تبعِد بيرلو عن قيادة منتخب إيطاليا والاتحاد يبحث عن بدائل أخرى

تضاءلت فرص أندريا بيرلو في تولي تدريب المنتخب الإيطالي بسبب ارتباطه بشركة مراهنات روسية، لذا بدأ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم البحث عن بدائل أخرى مثل أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني وستيفانو بيولي ورافاييل بالادينو.

ورفض كارلو أنشيلوتي وبيب جوارديولا عروضًا لتدريب منتخب إيطاليا، لذا اتجه المدير الفني للاتحاد الإيطالي باولو مالديني والمستشار الخاص ليوناردو لاختيار بيرلو.

وسادت الأوساط الرياضية في إيطاليا مشاعر استياء بسبب عمل بيرلو كسفير عالمي لشركة مراهنات روسية، فضلاً عن تهديدات بإطلاق إجراءات قضائية ضد بيرلو حال تعيينه مدربًا للمنتخب الإيطالي.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن بعض المرشحين الآخرين، وهناك تركيز على الأسماء التي لا ترتبط بأندية أخرى.

وسبق لبيولي أن عمل عن كثب مع مالديني في ميلان، حيث فازا بلقب الدوري الإيطالي، لكنه أُقيل من تدريب فيورنتينا بعد أسابيع قليلة من بداية الموسم الماضي.

أما بالادينو، فيسبه أسلوبه إلى حد كبير أسلوب بيرلو، بالتركيز على الاستحواذ على الكرة كما أنه حقق مواسم مميزة مع مونزا وفيورنتينا وأتالانتا، حيث نجح في قيادة الأخير لإنهاء موسم الدوري الإيطالي في المركز السادس وضمان التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، وذلك بعد توليه المسؤولية في نوفمبر 2025 خلفاً لإيفان يوريتش، قبل أن ينفصل الطرفان في نهاية يونيو الماضي.