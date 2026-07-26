رئيس وزراء أرمينيا يبحث هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم /الاحد/ أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان عقد محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الأرميني- بحسب بيان لوكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية - أن الجانبين بحثا عددا من القضايا، شملت أجندة الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا وأرمينيا، وأكدا استعدادهما لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع التعاون.

وأضاف البيان أن ماكرون هنأ باشينيان على فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية، متمنيًا له فترة رئاسية ناجحة.. فيما توجه باشينيان بالشكر إلى الجانب الفرنسي، نظرًا لدعمه المستمر للإصلاحات الديمقراطية التي تنفذها أرمينيا.