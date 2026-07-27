فتحي سند: مهاجم الأهلي لم يثبت نفسه.. واستمراره مع الفريق صعب

علق الإعلامي فتحي سند على مستقبل مهاجم النادي الأهلي محمد شريف، مؤكدًا أن فرص استمراره مع الفريق تبدو ضعيفة في ظل تحركات الإدارة للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فتحي سند، خلال تصريحاته عبر أون سبورت إف إم: "محمد شريف حصل على فرصة كبيرة الموسم الماضي لتأكيد مكانته ويقول: (أنا موجود)، لكنه لم يستغلها، والنادي الأهلي حاليًا يبحث عن مهاجم قوي، لذلك لا أعتقد أن محمد شريف سيستمر مع الأهلي."

ويأتي حديث فتحي سند في الوقت الذي يواصل فيه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي يسعى لتجهيز جميع اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وكان الأهلي قد استهل مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي شهد الظهور الأول للحسين عموتة على رأس القيادة الفنية للفريق.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي ثاني مبارياته الودية أمام فريق لافيينا يوم 30 يوليو الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، وتجربة عدد من الجوانب الخططية، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في إسبانيا لاستكمال التحضيرات للموسم الجديد.