أزمة بيرلو تهز الكرة الإيطالية.. ترشيح أسطورة الأزوري يتحول إلى معركة سياسية والاتحاد يبحث عن بدائل.. القصة الكاملة

تحول ملف اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي من قرار رياضي بحت إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في إيطاليا خلال الأيام الأخيرة بعدما واجه ترشيح أسطورة الكرة الإيطالية أندريا بيرلو عاصفة من الانتقادات بسبب ارتباطه بعقد دعائي مع شركة مراهنات روسية الأمر الذي وضع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في موقف بالغ الحساسية.

وبينما كانت المؤشرات تشير إلى اقتراب الإعلان عن تعيين بطل العالم 2006 على رأس الجهاز الفني لـ"الأزوري" تصاعدت الاعتراضات بصورة غير متوقعة لتتحول القضية إلى نقاش سياسي وإعلامي واسع أجبر بيرلو على الخروج عن صمته للمرة الأولى والدفاع عن نفسه في وقت بدأ فيه مسؤولو الاتحاد دراسة سيناريوهات بديلة تحسبًا لفشل الصفقة.

بيرلو يرد: لا تخلطوا بين العقود والمواقف السياسية

في أول تعليق رسمي على الأزمة أكد أندريا بيرلو أن الجدل الدائر حول اسمه تجاوز الإطار الرياضي معربًا عن استغرابه من محاولة ربط عمله المهني بمواقف سياسية لم يتبنها يومًا.

وأوضح النجم الإيطالي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية أنه التزم الصمت احترامًا لمؤسسات الدولة والاتحاد الإيطالي لكنه رأى أن الوقت قد حان لتوضيح موقفه بعد تصاعد الاتهامات.

وأشار بيرلو إلى أن مسيرته الاحترافية سواء لاعبًا أو مدربًا قامت دائمًا على احترام القوانين والعقود التي وقعها بصورة قانونية مؤكدًا أن قيامه بمهام سفير دعائي لإحدى الشركات لا يمكن اعتباره تعبيرًا عن انتماءات أو توجهات سياسية.

وشدد على أن حبه لإيطاليا وانتماءه للمنتخب الوطني لا يمكن التشكيك فيهما معتبرًا أن تحويل ملف فني إلى قضية رأي عام يمثل أمرًا مؤسفًا.

كيف بدأت الأزمة؟

بدأت القصة عقب فشل الاتحاد الإيطالي في إقناع عدد من المدربين الكبار بتولي قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة وفي مقدمتهم الإسباني بيب جوارديولا والإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبعد تعثر تلك المفاوضات اتجه المدير الفني للاتحاد باولو مالديني بالتعاون مع المستشار الفني ليوناردو إلى ترشيح أندريا بيرلو لقيادة مشروع إعادة بناء المنتخب انطلاقًا من قناعتهما بقدرة لاعب الوسط الأسطوري على تقديم كرة هجومية حديثة تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

ورأى الثنائي أن بيرلو يمتلك شخصية قيادية ورؤية فنية طويلة المدى كما أن التعاقد معه لن يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على ميزانية الاتحاد.

لكن قبل الوصول إلى مرحلة الإعلان الرسمي انفجرت الأزمة التي قلبت المشهد بالكامل.

عقد دعائي يشعل الغضب

السبب الرئيسي في الأزمة يعود إلى استمرار ارتباط بيرلو بعقد دعائي مع شركة مراهنات روسية يعمل سفيرًا عالميًا لها إضافة إلى علاقته بنادٍ يملكه رجل أعمال روسي.

هذا الارتباط أثار اعتراضات من شخصيات سياسية وإعلامية داخل إيطاليا التي اعتبرت أن تولي شخصية ترتبط بعقود من هذا النوع قيادة المنتخب الوطني قد يتعارض مع القيم التي يفترض أن يمثلها الجهاز الفني للأزوري.

ولم يتوقف الأمر عند حدود الانتقادات الإعلامية إذ تحدثت تقارير عن إمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار تعيينه حال إتمام الاتفاق رسميًا.

مالديني يتمسك بخياره

ورغم الضغوط لا يزال باولو مالديني مقتنعًا بأن بيرلو هو الخيار الأنسب لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة وتشير تقارير إيطالية إلى أن المدير الفني للاتحاد فوجئ بتحول تقييم المدرب من الجانب الفني إلى اعتبارات سياسية وهو ما لم يكن يتوقعه عند طرح اسم بيرلو.

ويؤمن مالديني بأن إعادة بناء المنتخب الإيطالي تحتاج إلى مشروع طويل الأمد يعتمد على مدرب يمتلك هوية واضحة وليس مجرد اسم كبير يحقق نتائج سريعة.

كما أن تعيين بيرلو كان جزءًا من رؤية متكاملة لإعادة تشكيل المنتخب بعد سنوات من التراجع والإخفاق في التأهل إلى ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم.

رئيس الاتحاد يدرس البدائل

في المقابل بدأ رئيس الاتحاد الإيطالي جيوفاني مالاجو التعامل مع الأزمة من زاوية مختلفة إذ يرى أن استمرار الجدل قد يؤثر على صورة المنتخب قبل بداية المشروع الجديد.

ولهذا السبب فتح باب النقاش حول أسماء أخرى يمكنها تولي المهمة إذا أصبح تعيين بيرلو مستحيلاً.

وتؤكد مصادر إعلامية أن مالاجو يسعى للوصول إلى حل يضمن الاستقرار داخل الاتحاد مع تجنب الدخول في صدام مع الرأي العام.

من يخلف بيرلو إذا فشل الاتفاق؟

مع تعقد الموقف عاد عدد من الأسماء المعروفة إلى دائرة الترشيحات ويأتي أنطونيو كونتي ضمن أبرز المرشحين بفضل خبرته الكبيرة وشخصيته القوية إلا أن بعض المسؤولين يرون أن مشروعه يعتمد على تحقيق نتائج فورية أكثر من بناء منتخب للمستقبل.

كما عاد اسم روبرتو مانشيني الذي سبق له قيادة المنتخب الإيطالي للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية رغم استمرار بعض التحفظات داخل الاتحاد بسبب طريقة رحيله عن المنصب في ولايته السابقة.

وتضم القائمة أيضًا ستيفانو بيولي الذي يملك علاقة عمل ناجحة مع مالديني منذ فترة وجودهما في ميلان إلى جانب المدرب الشاب رافاييلي بالادينو الذي يحظى بإعجاب عدد من مسؤولي الاتحاد بفضل أفكاره التكتيكية الحديثة واعتماده على كرة هجومية تعتمد على الاستحواذ.

هل تبدأ أزمة داخل الاتحاد؟

لا تتعلق الأزمة باسم المدرب الجديد فقط بل قد تمتد إلى طبيعة العلاقة بين مالديني ورئيس الاتحاد الإيطالي فالتقارير تؤكد أن مالديني وافق على تولي منصبه بعد حصوله على ضمانات تمنحه حرية اختيار المدير الفني دون تدخلات خارجية.

وفي حال تم استبعاد بيرلو لأسباب غير فنية فقد يفتح ذلك الباب أمام خلافات داخل الاتحاد بشأن حدود الصلاحيات وهو ما قد يؤثر على المشروع الجديد منذ بدايته.

وفي هذا السياق يبرز دور ليوناردو باعتباره حلقة الوصل بين جميع الأطراف حيث يعول عليه الاتحاد لتقريب وجهات النظر ومنع تحول الأزمة إلى صراع إداري.

مستقبل مجهول

حتى الآن لم يصدر الاتحاد الإيطالي قراره النهائي بشأن هوية المدير الفني الجديد بينما يترقب الشارع الرياضي الإيطالي نهاية واحدة من أكثر القضايا إثارة خلال السنوات الأخيرة.

وبين تمسك مالديني بخياره الأول وضغوط الرأي العام ومحاولات الإدارة احتواء الأزمة يبقى مستقبل بيرلو مع المنتخب معلقًا في انتظار القرار الذي سيحدد شكل المشروع الفني للأزوري خلال المرحلة المقبلة.

ورغم أن بيرلو أكد في رسالته أن انتماءه لإيطاليا لا يقبل المزايدة فإن حسم الملف لن يعتمد على تصريحاته وحدها بل على قدرة الاتحاد الإيطالي على الموازنة بين الاعتبارات الفنية وضغوط المشهد السياسي والإعلامي وهي معادلة قد ترسم مستقبل المنتخب الإيطالي لسنوات قادمة.