بسبب 100 جنيه.. تفاصيل حبس شاب بتهمة إنهاء حياة والده في 15 مايو

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل والده إثر نشوب خلاف بينهما بسبب مبلغ مالي 100 جنيه في منطقة 15 مايو بالقاهرة،

تفاصيل القضية



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة 15 مايو، ووجود شخص مصاب بإصابات بالغة.





وبالانتقال إلى محل البلاغ، تبين وفاة الأب متأثرًا بإصاباته، فيما كشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه ونجله بسبب خلاف على 100 جنيه، تطورت إلى اعتداء أسفر عن وفاة الأب.





وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما تولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وقررت نقل الجثمان إلى المشرحة.