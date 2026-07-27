السعودية تدين هجوما لمليشيات موالية لإيران انطلق من العراق

أدانت المملكة العربية السعودية الهجمات التي نفذتها ميليشيات موالية لإيران باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكدة رفضها لأي اعتداء يستهدف أمنها وسيادتها.



وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة تؤكد حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها والرد على مصادر التهديد، داعية الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها ومنع استخدام أراضيها من قبل جماعات موالية لإيران لتنفيذ هجمات تستهدف المملكة.



وأضافت أن الرياض تشدد على ضرورة اتخاذ بغداد خطوات حاسمة لضمان عدم استغلال أراضيها في أعمال تهدد أمن واستقرار المنطقة.