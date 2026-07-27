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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون والمستجدات الإقليمية

قطر والسعودية
قطر والسعودية
أ ش أ

بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، في اتصال هاتفي، تلقاه من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية السعودي، علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.


كما ناقش الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء القطرية، اليوم الاثنين، آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.


وأكد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.


وجدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية اتصال التعاون

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