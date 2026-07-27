الهند تستدعي السفير الأوكراني لديها على خلفية هجوم أودى بحياة بحار هندي

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استدعت وزارة الشئون الخارجية الهندية، اليوم /الاثنين/، السفير الأوكراني لديها للإعراب عن قلقها البالغ عقب مقتل بحار هندي إثر وقوع هجوم على سفينة في البحر الأسود.

وقالت الوزارة- في بيان، أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية- إنه تم استدعاء السفير الأوكراني في الهند ألكسندر بوليتشوك إلى وزارة الخارجية بخصوص الهجوم على السفينة التجارية (إم في أومورفي) الذي أسفر عن مقتل مواطن هندي.

وأضافت الوزارة أنها أعربت عن قلقها البالغ إزاء الحادث ونددت بأشد العبارات مثل تلك الهجمات التي تستهدف السفن التجارية؛ مؤكدة تداعياتها السلبية على سلامة الملاحة البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

ودعت الوزارة، السفير بوليتشوك إلى إيصال الشواغل الهندية إلى السلطات الأوكرانية.

ووقع الهجوم الذي استهدف سفينة (إم في أومورفي) في البحر الأسود وأودى بحياة بحار هندي في الـ18 من يوليو الحالي.

يأتي ذلك في ظل زيادة المخاوف بشأن تدهور الأوضاع الأمنية في البحر الأسود بسبب زيادة الهجمات الصاروخية وبالمسيرات في ظل استمرار الصراع الروسي-الأوكراني.