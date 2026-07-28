مراد مكرم : أنا بحب الأكل اللي فيه صنعة .. والطعم أهم شيء

استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة ، الفنان والإعلامي مراد مكرم للحديث عن مشواره الفني والإعلامي وعدد من القضايا الرياضية والاجتماعية.



وعن برنامج "الأكيل" وفكرته وبدايته، قال مراد مكرم: "الفكرة اتعرضت عليا سنة 2013 وكان فيه برنامج اسمه شغل فنادق على قناة سفرة وكانوا عايزين يغيروا المذيع. من هنا قمت بتقديم البرنامج وفكرنا في تطوير الفكرة وبقى اسمه الأكيل واستمر البرنامج لمدة 10 سنوات".

وعن رأيه في برامج الأكل حالياً، أشار: "فيه برامج تعجبني على السوشيال ميديا هما برنامجين أو ثلاثة بالكتير. لكن برامج الأكل والطبخ أصبحت دعاية أكتر منها برامج طبخ. أنا لم أكن أحصل على أي مقابل من مطاعم وكنت بقدم اللي أنا عايزه. برتاح.. الإيميل كان يقدم دعايته ورأي بأمانة ولم أحصل على أموال من المطاعم".

وتابع: "أنا بحب الأكل اللي فيه صنعة. الطعم هو أهم شيء والصنعة الحلوة هي اللي بتجذبني في الطعام. بأكل فول في العربيات اللي في الشارع، وأنا بحب الأكل جداً. اتجوزت وحماتي زي أمي وشاطرة جداً في الطبيخ وأنا متعود على الأكل الحلو".



وشاركت في الحلقة والدة زوجة الفنان مراد مكرم، وأوضحت أنها سعيدة بالمداخلة قائلة: "مراد مكرم ذواق ويحب الأكل الحلو. بيحب طاجن الفريك بالموزة وبيحب أكل مراته وأكلي. وشاطر جداً في شراء الفاكهة".

وعقب مراد قائلاً: "حماتي شاطرة في أكلات مصرية وعربية ولها طعم وذوق عالي جداً في الأكل. كنت متابع لبرنامج الأكيل وحزين إن البرنامج توقف بسبب إن مراد يحب التمثيل وتفرغ له. هو مصري صعيدي أصيل وبيحب أسرته".

