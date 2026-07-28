علاج حساسية الجلد في الصيف.. خطوات بسيطة لتخفيف الأعراض

تزداد حالات حساسية الجلد خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة التعرق، والتعرض لأشعة الشمس، ما قد يؤدي إلى ظهور طفح جلدي، واحمرار، وحكة مزعجة. ويؤكد الأطباء أن العلاج يعتمد على تحديد السبب، مع اتباع إجراءات تساعد على تهدئة الجلد ومنع تكرار المشكلة.

ومن أبرز الطرق التي تساعد في علاج حساسية الجلد خلال الصيف:

الحفاظ على برودة الجسم والبقاء في أماكن جيدة التهوية.

ارتداء ملابس قطنية واسعة لتقليل الاحتكاك والسماح للجلد بالتنفس.

الاستحمام بماء فاتر بعد التعرق وتجفيف الجلد بلطف.

استخدام مرطبات خالية من العطور للحفاظ على حاجز الجلد.

تجنب التعرض المباشر للشمس، خاصة في ساعات الذروة، مع استعمال واقٍ شمسي مناسب للبشرة الحساسة.

الامتناع عن استخدام الصابون أو مستحضرات العناية التي تحتوي على عطور أو مواد مهيجة.

وفي حال استمرار الحكة أو الطفح، قد يوصي الطبيب باستخدام كريمات الكورتيزون الموضعية لفترة قصيرة أو مضادات الهيستامين لتخفيف الحكة، ويجب عدم استخدام هذه الأدوية دون استشارة طبية، خاصة للأطفال أو عند انتشار الطفح بشكل كبير.

وينصح الخبراء بضرورة مراجعة الطبيب إذا صاحب الحساسية تورم في الوجه أو الشفتين، أو صعوبة في التنفس، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو إذا استمرت الأعراض لأكثر من عدة أيام رغم اتباع الإجراءات الوقائية.

وبحسب و، فإن الوقاية من الحرارة والتعرق الزائد، والعناية اللطيفة بالبشرة، تُعد من أهم الوسائل للحد من حساسية الجلد والطفح الحراري خلال أشهر الصيف.