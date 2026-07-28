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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في القاهرة

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة 4 أيام.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة التبين.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم، وهم 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم الأدوات والمعدات الخاصة بالتنقيب، وذلك حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بذات العقار، وتم العُثور على حفرة بالطابق الأرضى بمساحة (1,5 متر ) بعمق 7 أمتار وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار مكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

جهات التحقيق الآثار الأجهزة الأمنية

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