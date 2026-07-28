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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ خط مياه شرب رئيسي لخدمة جنوب القاهرة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
أ ش أ

تابع محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، اليوم أعمال تنفيذ مشروع مد خط مياه شرب رئيسي قطر 1200 مم، والذي تنفذه شركة مياه الشرب بالقاهرة بطول 8 كيلومترات، بداية من تقاطع الطريق الأوسطي مع كورنيش النيل وحتى منطقة التبين، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم البنية التحتية ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب بالمناطق الجنوبية، حيث يستفيد من المشروع سكان أحياء 15 مايو وحلوان والتبين، إلى جانب عدد من المناطق بمحافظة الجيزة.


واستعرض محافظ القاهرة - خلال جولته بالمشروع للمتابعة - معدلات تنفيذ المشروع، ووجه بتكثيف الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، مؤكدًا ضرورة تنظيم مراحل التنفيذ بما يضمن الحد من تأثير الأعمال على الحركة المرورية، وعدم التوسع في أعمال الحفر قبل الانتهاء من المواقع الجاري العمل بها وإعادة تأهيلها بالكامل.


وأكد أهمية الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من تنفيذ الخط، مع استكمال تطوير محيط المشروع، من خلال اعادة الرصف ورفع كفاءة الإنارة العامة، وزراعة المسطحات الخضراء والأشجار على جانبي الطريق، وتطوير الأرصفة والبلدورات بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للمنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وشدد على رؤساء الأحياء والجهات المنفذة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة، مع إزالة أية إشغالات أو تعديات قد تعوق سير الأعمال أو تؤثر على حركة المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع بشكل دوري مشروعات تطوير البنية التحتية لما لها من دور في تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
رافق محافظ القاهره خلال الجولة المهندس أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات المحافظة.

محافظ القاهرة شركة مياه الشرب الطريق الأوسطي

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