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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات عائلية 2027 في السوق السعودي

سيارات عائلية 2027 جديدة في السوق السعودي
سيارات عائلية 2027 جديدة في السوق السعودي
إبراهيم القادري
نتيجة الثانوية العامة 2026

يضم سوق السيارات السعودي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: هيونداي سنتافي، وكيا تيلورايد، ودينزا B8، وهافال V7، وكيا سيلتوس  .

هيونداي سنتافي موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي سنتافي موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي تيربو، وبها قوة 277 حصان، وبها عزم دوران 421 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي سنتافي موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي سنتافي موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 115 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي سنتافي موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 182 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي سنتافي موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 200 ألف ريال سعودي .

كيا تيلورايد موديل 2027

تستمد سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي تيربو، بجانب محركيين كهربائيي، وتنتج قوة 329 حصان، وعزم دوران 460 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا تيلورايد موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 152 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 174 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا تيلورايد موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 193 ألف ريال سعودي .

دينزا B8 موديل 2027

قوة سيارة دينزا B8 موديل 2027 تصل إلي 245 حصان، وعزم دورالن 380 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس اوتوماتيك .

دينزا B8 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة دينزا B8 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 281 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة دينزا B8 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 289 ألف ريال سعودي .

هافال V7 موديل 2027

عزم دوران سيارة هافال V7 موديل 2027 يصل إلي 380 نيوتن/متر، وبها قوة 228 حصان، ومحرك سعة 2000 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هافال V7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هافال V7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 120 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هافال V7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 126 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة هافال V7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 129 ألف ريال سعودي .

كيا سيلتوس موديل 2027

قوة سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تصل إلي 147 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا سيلتوس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 99 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 104 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 112 ألف ريال سعودي .

سوق السيارات السعودي طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2027 سنتافي موديل 2027 كيا تيلورايد موديل 2027 دينزا B8 موديل 2027 هافال V7 موديل 2027 كيا سيلتوس سيلتوس موديل 2027

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