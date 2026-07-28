خلافات مالية.. القبض على طرفي مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص باستخدام عصى خشبية أمام أحد المحال بالبحيرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة الدلنجات بين طرف أول: (شقيقين "مصابان بجروح وسحجات متفرقة")، وطرف ثان: (3 أشخاص " أحدهم مصاب بجرح بالرأس وكدمة بالوجه) جميعهم مقيمن بدائرة المركز، لخلافات مالية بينهم تبادلوا خلالها التعدي على بعضهم بالضرب بالأيدي والعصى الخشبية ومقص حديدي محدثين الإصابات المنوه عنها.





أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التعدي ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية .





