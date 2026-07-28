حبس المتهم بسرقة موتور مياه من محل تجاري في القاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بسرقة موتور مياه من داخل أحد المحال التجارية بالقاهرة.

أكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة ماتور مياه من داخل أحد المحال التجارية بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ) وتم بإرشاده ضبط (ماتور المياه المستولى عليه)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 23 الجارى على النحو المشار إليه.