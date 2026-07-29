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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| الصين تعيد إحياء أبشع سيارة في العالم.. فولكس فاجن تحرض أوروبا ضد السيارات الهجينة الصينية

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات
نتيجة الثانوية العامة 2026

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أظهرت دراسة شاسعة صادرة عن معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) تفوقًا ملحوظًا لأسطول سيارات “وايمو” ذاتية القيادة التابعة لشركة ألبافت، بعد تحليل بيانات الموديلات التي قطعت نحو 50 مليون ميل بدون سائق في أبرز المدن الأمريكية.

دعيت مجموعة “فولكس فاجن” الألمانية المفوضية الأوروبية إلى الإسراع بفرض تعريفات جمركية إضافية على السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV) القادمة من الصين.

استحضرت سيارة ولينج كلاود الكهربائية (Wuling Cloud EV) -المعروفة في السوق الصيني باسم باوجون يوندو ملهمتها التاريخية فيات مولتيبلا التي أطلقتها الشركة الإيطالية عام 1998 واشتهرت في أوساط محبي السيارات بلقب أبشع سيارة في العالم.

أطلقت شركة تسلا الأمريكية تحديثها البرمجي الصيفي لعام 2026 المخصص لسياراتها الكهربائية، مزودًا بمجموعة من التحسينات الذكية والتحديثات الترفيهية، إلى جانب وضعية قيادة جديدة مخصصة للمساعدة في حالات التغريز تحمل اسم "مساعد الخروج من التغريز" (Stuck Assist).

تشتعل المنافسة في فئة السيارات الكروس أوفر الفاخرة المدمجة؛ حيث كشفت التسريبات واللقطات التجسسية الميدانية عن اختبارات تجريها شركة بي إم دبليو في إسبانيا لجيل طراز X2 الكوبيه المطور.

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