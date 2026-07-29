عضو الحزب الجمهوري: نتنياهو يحاول إقناع ترامب بتوجيه ضربة إلى إيران

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري، إن هناك بالفعل اختلافات واضحة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن الطرفين يحاولان التقليل من حجمها وإظهارها على أنها ليست جوهرية.

أضافت خلال مداخلة في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أنه بالنسبة إلى نتنياهو، فهو يضع في اعتباره الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، ويواجه تحديات سياسية كبيرة، ولذلك يسعى إلى الظهور بمظهر القريب من ترامب، وإلى إظهار أن العلاقات بينهما لا تشهد خلافات حقيقية، خاصة أن ترامب لا يواجه في الوقت الراهن مشكلة تتعلق بشعبيته داخل إسرائيل، ولا سيما في ما يخص موقفه من الحرب على إيران.

وأوضحت أنه في المقابل، يتعين على نتنياهو أن يكون أكثر حذرًا، لأن هناك جهات مانحة تقدم دعمًا ماليًا كبيرًا لإسرائيل، إلى جانب قاعدة من الناخبين المؤيدين لترامب، الذين لا يؤيدون الانخراط في حرب مع إيران، ذلك يبدو أن نتنياهو سيحاول، خلال هذه الزيارة، إقناع الرئيس ترامب بضرورة توجيه ضربة إلى إيران، أو على الأقل اتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاهها.