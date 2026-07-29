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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس المتهمين بالتسبّب في مشاجرة حدائق الأهرام بالجيزة

حبس
حبس
رامي المهدي
نتيجة الثانوية العامة 2026

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بالتسبب في مشاجرة حدائق الأهرام بالجيزة 4 أيام.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.
 

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بين طرف أول: (3 عمال بمحل حلاقة)، وطرف ثان: (4 طلاب "أحدهم مصاب بجرح بالرأس")، جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لرغبة أحد أفراد الطرف الثانى فى الحلاقة وتأخر أحد أفراد الطرف الأول عليه لقيامه بالحلاقة لشخص آخر ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب "بسلاح أبيض ، عصى خشبية" محدثين إصابة أحدهم المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 26 / الجارى لذات الخلاف .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق الاهرام مشاجرة حدائق الاهرام

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