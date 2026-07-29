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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حي جنوب الغردقة يسترد 800 متر مربع من أملاك الدولة بالحجاز ويزيل مباني مخالفة في المهد

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله
نتيجة الثانوية العامة 2026

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة إزالة فورية في المهد لمبانٍ مخالفة مقامة على أرض مملوكة للدولة بمنطقة الحجاز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات الميدانية والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وفرض سيادة القانون.

وبناءً على تعليمات اللواء ضياء عبدالحميد، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على مدينة الغردقة، كلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، الأستاذ محمد راشد، سكرتير الحي، بمتابعة أعمال الإزالة التي نفذها مساعد رئيس الحي.

وأسفرت الحملة عن إزالة مبانٍ مشيدة بالطوب الأبيض على قطعة أرض تبلغ مساحتها 800 متر مربع بمنطقة الحجاز، كانت مقامـة بالمخالفة على أملاك الدولة، مع استرداد الأرض بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء أحمد جبر أن رئاسة الحي تواصل تنفيذ حملات المتابعة الميدانية بشكل دوري ومفاجئ لرصد أي محاولات جديدة للتعدي على أراضي الدولة أو البناء المخالف، مشددًا على عدم التهاون في الحفاظ على الممتلكات العامة وتطبيق القانون بكل حزم.

كما وجه رئيس الحي مهندسي وموظفي إدارة الأملاك بالإدارة الهندسية بتكثيف أعمال المرور والمتابعة المستمرة على مواقع أملاك الدولة، لمنع تكرار التعديات والتعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

البخر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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