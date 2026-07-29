ليفربول يكشف عن القميص الاحتياطي الجديد لموسم 2026-2027

كشف نادي ليفربول عن الزي البديل الذي سيخوض به منافسات موسم 2026-2027، بعدما أزاح الستار عن التصميم الجديد الذي سيظهر لأول مرة خلال المواجهة الودية أمام ريكسهام، ضمن تحضيرات الفريق لانطلاق الموسم.

واعتمدت الشركة المصنعة تصميمًا يغلب عليه اللون الأبيض، مع لمسات بالأحمر والرمادي، إلى جانب استخدام شعار "أديداس" الكلاسيكي، بينما يكتمل الطقم بشورت أحمر وجوارب بيضاء، في استعادة واضحة لملامح القمصان التي ارتداها الفريق خلال حقبة الثمانينيات.

كما يحمل القميص شعار "طائر الليفر" التاريخي، ويتزين بتفاصيل مستوحاة من أرشيف النادي، في لمسة تعكس ارتباط ليفربول بإرثه العريق، وتُجسد تقدير النادي لجماهيره التي أسهمت في صناعة تاريخه عبر الأجيال.