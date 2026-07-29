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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار: نعمل على تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى
نتيجة الثانوية العامة 2026

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع وفد مجموعة «موانئ دبي العالمية» (DP World)، لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض عدد من الفرص الاستثمارية التي تتوافق مع توجهاتها الاستراتيجية وخبراتها الدولية في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتوزيع.

الربط بين مختلف الأسواق الإقليمية والدولية

واطّلع الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال الاجتماع، على استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز عملياتها واستثماراتها في مصر، والمجالات التي تستهدف التوسع بها، في ضوء ما تتمتع به السوق المصرية من مقومات تنافسية، وموقع جغرافي متميز، وبنية أساسية متطورة تربط بين مختلف الأسواق الإقليمية والدولية.

كما تناول الاجتماع عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتسق مع الأهداف التوسعية للشركة، لا سيما الفرص المرتبطة بالأنشطة اللوجستية، ومراكز التخزين والتوزيع، والخدمات المتكاملة، وسلاسل الإمداد، إلى جانب مناقشة الأطر الاستثمارية المناسبة لتنفيذ المشروعات المستهدفة.

وأكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة تحرص على تعزيز التواصل المباشر والمستمر مع الشركات العالمية العاملة في مصر، والتعرف على خططها الاستثمارية المستقبلية، والعمل على توفير جميع أوجه الدعم المؤسسي اللازمة لتيسير توسعاتها الاستثمارية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، التي تسهم في رفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وزيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل، بما يدعم ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي متكامل للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن الفرص الاستثمارية التي تم تناولها خلال الاجتماع روعي في اختيارها توافقها مع خبرات الشركة وأهدافها التوسعية، مؤكدًا استعداد الهيئة لتوفير نقطة اتصال مؤسسية موحدة لمتابعة الفرص محل اهتمام الشركة، وتيسير التواصل مع جهات الولاية والجهات المختصة، بما يدعم سرعة دراسة الفرص الاستثمارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات.

من جانبهم، استعرض ممثلو «موانئ دبي العالمية» تطور أعمال المجموعة في السوق المصرية، مؤكدين أن مصر تمثل إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي على خطوط التجارة الدولية، وما توفره من فرص واعدة في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة وسلاسل الإمداد.

وتتمتع «موانئ دبي العالمية» بحضور استثماري ممتد في السوق المصرية، حيث تتولى إدارة ميناء السخنة المطل على البحر الأحمر، الذي يُعد إحدى البوابات الرئيسية لحركة التجارة المصرية، ويسهم في ربط السوق المحلية بشبكات التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال دراسة الفرص الاستثمارية المطروحة، وبحث آليات تنفيذها، بما يدعم خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية ويعزز جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية.

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