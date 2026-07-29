حملات مكبرة لازالة الإشغالات والتعديات بنطاق حى الجمرك بالإسكندرية

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات ورفع جميع المعوقات التي تعيق حركة المواطنين والسيارات، وفرض الانضباط بالشوارع والميادين.

تفاصيل الحملة

وقد واصل حي الجمرك تنفيذ حملاته لإزالة الإشغالات بمختلف شوارع الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، شن حي الجمرك حملات مكثفة لإزالة الإشغالات شملت طريق الكورنيش، وشارع 26 يوليو، والسيد كريم، وإسماعيل صبري، وقصر رأس التين، والبحرية، وصفر، ورأس التين، وعبد المنعم، وأسفرت الحملات عن ضبط وإزالة 288 حالة إشغال متنوع.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار تنفيذ الحملات والتصدي للإشغالات والتعديات على حرم الطريق، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري.