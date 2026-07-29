الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران

أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، اليوم /الأربعاء/، فرض عقوبات جديدة تستهدف كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمةً إياها بتنفيذ مخططات تأمين قسرية لابتزاز السفن العابرة لمضيق هرمز من خلال فرض رسوم مقابل الحماية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت - في بيان - "ستواصل الولايات المتحدة محاسبة إيران على استخدام الممرات المائية الدولية الحيوية كسلاح والتهرب من العقوبات من خلال عمليات أسطول الظل ومخططات الاحتيال المالي".

وأضاف بيجوت أن حماية حقوق وحريات الملاحة في مضيق هرمز تعد مصلحة عالمية، وستعمل الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع شركائها، على عدم السماح لإيران باتخاذ التجارة الدولية رهينة لتمويل الحرس الثوري.

من جهته، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت - في بيان على موقع الوزارة - "مع انهيار اقتصاد إيران وتضخمه الذي وصل إلى ثلاثة أرقام؛ فإن النظام في حاجة ماسة إلى السيولة النقدية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باتخاذ التجارة العالمية رهينة أو استخدام الشحن الدولي لتمويل الإرهاب والعدوان.

وفُرضت عقوبات أيضًا على ثماني شركات تقول الإدارة الأمريكية إنها سهّلت صادرات النفط الإيراني إلى الأسواق الآسيوية.

بهذا الإجراء؛ يرتفع العدد الإجمالي لسفن أسطول الظل الإيراني التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات هذا العام إلى أكثر من 100 سفينة.