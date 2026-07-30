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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قائد الجيش اللبناني في عيده الـ81: المؤسسة العسكرية مستمرة في أداء واجبها ولن تسمح بزعزعة الاستقرار

قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل
قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم /الخميس/، بمناسبة عيد الجيش اللبناني الحادي والثمانين، أن المؤسسة العسكرية ستبقى وفية لرسالتها في الدفاع عن لبنان وحماية أمنه واستقراره، مشددًا على مواصلة تنفيذ مختلف المهمات رغم التحديات الكبيرة والإمكانات المحدودة.

ووجه التحية إلى الشهداء والجرحى والمتقاعدين، ومثنيًا على تضحيات العسكريين وتفانيهم في خدمة الوطن.

وأشار هيكل إلى أن الجيش يواصل جهوده في ضبط الحدود البرية والبحرية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، إلى جانب استكمال انتشاره في الجنوب وفق التفاهمات القائمة، والاستعداد للانتشار في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة تعيق هذه الجهود.

كما شدد على أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية عبر الدعم والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل بالتوازي على تطوير القدرات الذاتية للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الاكتفاء الذاتي.

وأكد قائد الجيش أن القيادة تواصل العمل للحفاظ على حقوق العسكريين والمطالبة بإقرارها بما يليق بتضحياتهم، داعيًا العسكريين إلى التمسك بقسمهم والثبات في أداء واجبهم.

واختتم قائد الجيش اللبناني بالتشديد على أن الجيش سيبقى الضامن للأمن والسلم الأهلي، ولن يسمح بزعزعة الاستقرار أو جر البلاد إلى الفتنة، معربًا عن ثقته الكبيرة بقدرة العسكريين على مواصلة رسالتهم بشعار "شرف، تضحية، وفاء".

قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل عيد الجيش اللبناني

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