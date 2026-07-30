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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يقدم 3.47 مليار يورو لأوكرانيا لأغراض دفاعية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلن الاتحاد الأوروبي، تقديم 3.47 مليار يورو إضافية لأوكرانيا ضمن الشق الدفاعي من ضمن قرض الدعم البالغ 90 مليار يورو.

وذكر بيان للمفوضية الأوروبية اليوم /الخميس/ أن هذا التمويل يأتي استجابةً للاحتياجات العسكرية العاجلة لأوكرانيا، في ظل استمرار حاجتها إلى دعم قدراتها للدفاع عن نفسها في الحرب ضد روسيا .

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "إننا نستثمر اليوم 3.47 مليار يورو إضافية للمساعدة في حماية سماء أوكرانيا. ومن خلال هذه الدفعة الجديدة ضمن حزمة القروض البالغة 90 مليار يورو، نساعد أوكرانيا في الدفاع عن شعبها. كما أننا نعمل على تقريب صناعاتنا الدفاعية من بعضها البعض، ممتزجين بين النطاق الصناعي لأوروبا والابتكار المنقطع النظير لأوكرانيا".

وتابعت "أن هذه هي صفقة الطائرات المسيرة الجديدة الخاصة بنا وهي تتشكل. وليبعث هذا الدعم الجديد برسالة واضحة: كل ضربة روسية تعزز عزم أوكرانيا على أن تكون حرة وعزمنا على الوقوف مع أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك".

وتغطي هذه الدفعة شريحة إضافية من الجدول الزمني الأول للمنتجات الخاص بشراء الطائرات المسيرة. وتتضمن أيضا تمويلا لطائرات مسيرة إضافية، بما في ذلك طائرات مسيرة طويلة المدى تعمل بالمحركات النفاثة، بالإضافة إلى الصواريخ وطائرات جريبن المقاتلة. والهدف هو مساعدة أوكرانيا على التأمين السريع للمعدات الحيوية التي تحتاجها.

يأتي هذا بعد مدفوعات سابقة ضمن البرنامج. ففي 25 يونيو، صرفت المفوضية 3.2 مليار يورو لأوكرانيا بموجب برنامج المساعدة المالي الكلي المخصص. ثم قامت بتقديم مدفوعتين إضافيتين بموجب نافذة الدفاع: 3.9 مليار يورو في 30 يونيو 2026 و 1.1 مليار يورو في 15 يوليو 2026.

وفي عام 2026 وحده، سيتم صرف 28.3 مليار يورو لدعم القدرة الصناعية الدفاعية لأوكرانيا. ومن المتوقع النهوض بالمخصصات لعام 2026 بحلول شهر سبتمبر، وذلك عن طريق اعتماد جداول المنتجات المقابلة، على أن يتم تنفيذ المدفوعات حتى نهاية عام 2026.

الاتحاد الأوروبي رئيسة المفوضية الأوروبية الجدول الزمني

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