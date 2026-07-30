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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لزيادة العائد على استثماراتها.. القومية للتأمين الاجتماعي تبحث التعاون مع إن آي كابيتال

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي
نتيجة الثانوية العامة 2026

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعاً بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة" إن آي كابيتال القابضة للاستثمار"، وأحمد سعد المدير التنفيذي لشركة "ان اي للاستشارات وهيكلة المشروعات".

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون وتعظيم عوائد الاستثمار في عدد من القطاعات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها العديد من القطاعات المختلفة التي يمكن الاستفادة من التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعظيم وزيادة عوائد الاستثمار كبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعي لتعظيم مواردها وعوائد الاستثمار في مختلف قطاعاتها، وذلك في إطار خطتها واستراتيجيتها للتحول من الدعم إلى العمل والتمكين لخروج الأسر الأولى بالرعاية من دائرة العوز.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحرص على تعزيز التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مختلف الملفات بما يعزز الجهود المستمرة لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المصرية في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يستهدف دفع التعاون بين شركة إن أي كابيتال التابعة لبنك الاستثمار القومي، والجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعظم الاستفادة من الأصول المختلفة وزيادة العائد الاقتصادي عليها.

واستعرض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ" إن آي كابيتال القابضة للاستثمار" الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي الجهود التي تقدمها، حيث تقدم باقة متكاملة من المنتجات المالية التي تلبي احتياجات وتطلعات مختلف العملاء سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات أو عملاء القطاع الخاص والحكومي.

وتناول كذلك المنتجات الاستثمارية المتنوعة التي يقدمها قطاع إدارة الأصول بالشركة والخبرات العديدة في إصدار وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية المتنوعة، خاصة أن استراتيجية الاستثمار تعتمد على تعظيم العائد على الأموال المدارة طبقا للاستراتيجية ومستوى المخاطر المقبول.

 

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ومن جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مع " إن آي كابيتال القابضة للاستثمار"، خاصة أن الهيئة تعمل على زيادة العائد على الاستثمار من خلال زيادة المساهمات المباشرة في الشركات والبنوك بما يكفل تحسين معدل العائد على الاستثمار والمحافظة على القيمة الحقيقية لأصول الهيئة.

التضامن الاجتماعي التنمية الاقتصادية العلمين الجديدة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن آي كابيتال القابضة للاستثمار عوائد الاستثمار

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