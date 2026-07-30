محافظ الغربية يناقش تطوير منظومة تراخيص المحال العامة وتفعيل الخدمات الرقمية

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة تراخيص المحال العامة باعتبارها إحدى المنظومات الخدمية المهمة المرتبطة بالمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، وذلك خلال استقباله وفدًا من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لمتابعة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، على هامش ورشة العمل التي نظمتها الوزارتان بشأن منظومة تراخيص المحال العامة، في ضوء إتاحة خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة الخزانة الرقمية بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير على أصحاب المحال، بمشاركة مديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام على مستوى المحافظة، بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وضم الوفد اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمود سامي، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندس محمد عبدالمنعم، مدير النظم والتطبيقات لمشروعات المحليات بوزارة التخطيط، حيث ناقش اللقاء آخر مستجدات منظومة تراخيص المحال العامة، وآليات تفعيل الخدمات الإلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية ومنظومة الخزانة الرقمية، بما يسهم في تبسيط خطوات الحصول على التراخيص، وتقليل الوقت والجهد، وسرعة إنهاء المعاملات وفقًا للضوابط المنظمة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن تطوير منظومة تراخيص المحال العامة يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، مشددًا على أهمية استمرار تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمة أكثر سهولة ودقة للمواطنين وأصحاب المحال، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية المنظمة لإصدار التراخيص.

دعم منظومة الخدمات

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن المحافظة مستمرة في دعم جهود تحديث منظومة الخدمات الحكومية وتطوير آليات العمل داخل المراكز التكنولوجية، مؤكدًا أن الاعتماد على النظم الإلكترونية الحديثة في إجراءات تراخيص المحال العامة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الانضباط، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء جهاز إداري حديث قائم على التكنولوجيا والحوكمة.