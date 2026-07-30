قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة زمنية للغاز والربط الكهربائي.. تفاصيل المباحثات المصرية الليبية بمدينة العلمين
مواعيد ومقار إجراء قرعات حجز 229 وحدة سكنية بهيئة تعاونيات البناء
بدء موجة حارة جديدة في مصر.. «الأرصاد» تعلن ذروتها وموعد انكسارها
أنشيلوتي يتصدّر المشهد.. تعرّف على أعلى مدربي المنتخبات الوطنية أجرًا في العالم
الاتحاد الأوروبي يعدل اتفاقية دعم أوكرانيا لتتلقى كييف تمويلا إضافيا بقيمة 8.3 مليار يورو
الكهرباء تحذر: لا تستخدموا هذه الكروت لشحن العدادات
وسط التصعيد.. باكستان تؤكد: مفاوضات واشنطن وطهران «مستمرة»
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
ثروة كروية بالمجان.. 10 نجوم ينتظرون حسم مستقبلهم في الميركاتو الصيفي
مجلس الوزراء يرصد استمرار النشاط التشغيلي بميناء دمياط بكفاءة كاملة على مدار الساعة| صور
الرئيس السيسي: مصر أولت اهتماما كبيرا بدعم السلم والاستقرار في ليبيا
الشكل اتغير خالص.. رفع القمامة المتراكمة أعلى سلم مشاة المصانع بحي العمرانية | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يناقش تطوير منظومة تراخيص المحال العامة وتفعيل الخدمات الرقمية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة تراخيص المحال العامة باعتبارها إحدى المنظومات الخدمية المهمة المرتبطة بالمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، وذلك خلال استقباله وفدًا من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لمتابعة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، على هامش ورشة العمل التي نظمتها الوزارتان بشأن منظومة تراخيص المحال العامة، في ضوء إتاحة خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة الخزانة الرقمية بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير على أصحاب المحال، بمشاركة مديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام على مستوى المحافظة، بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وضم الوفد اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمود سامي، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندس محمد عبدالمنعم، مدير النظم والتطبيقات لمشروعات المحليات بوزارة التخطيط، حيث ناقش اللقاء آخر مستجدات منظومة تراخيص المحال العامة، وآليات تفعيل الخدمات الإلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية ومنظومة الخزانة الرقمية، بما يسهم في تبسيط خطوات الحصول على التراخيص، وتقليل الوقت والجهد، وسرعة إنهاء المعاملات وفقًا للضوابط المنظمة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية أن تطوير منظومة تراخيص المحال العامة يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، مشددًا على أهمية استمرار تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمة أكثر سهولة ودقة للمواطنين وأصحاب المحال، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية المنظمة لإصدار التراخيص.

دعم منظومة الخدمات 

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن المحافظة مستمرة في دعم جهود تحديث منظومة الخدمات الحكومية وتطوير آليات العمل داخل المراكز التكنولوجية، مؤكدًا أن الاعتماد على النظم الإلكترونية الحديثة في إجراءات تراخيص المحال العامة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الانضباط، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء جهاز إداري حديث قائم على التكنولوجيا والحوكمة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي منظومة الخدمات الالكترونيه دعم المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية في مصر .. آخر تحديث

ترشيحاتنا

إمام عاشور

طارق السيد يفجر مفاجأة بشأن عرض اتحاد جدة لإمام عاشور

تشيلسي

تشيلسي يتصدر.. تعرف على أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقا خلال آخر 5 مواسم

محمد صلاح

عرض أخير وترقب كبير.. هل يرتدي محمد صلاح قميص بشكتاش؟

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد