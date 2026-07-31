بعد موجة الغلاء .. ميدياتك تستعد لضربة قد تربك حسابات كوالكوم

في ظل الارتفاع المستمر في أسعار شرائح الذاكرة والمعالجات، تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة ميدياتك قد تمنح شركات الهواتف الذكية فرصة لخفض تكاليف أجهزتها الرائدة، عبر طرح معالجها القادم Dimensity 9600 Pro بسعر يقل بشكل ملحوظ عن منافسه من كوالكوم.

وبحسب تقرير، تستعد كل من كوالكوم وميدياتك لإطلاق أول معالجاتهما المصنعة بدقة 2 نانومتر N2P خلال الربع الثالث من عام 2026، إلا أن الفارق في التسعير قد يمنح ميدياتك أفضلية واضحة في السوق.

وتشير التسريبات إلى أن سعر معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro من كوالكوم قد يبدأ من نحو 300 دولار للوحدة، وهو ما قد يدفع أسعار الهواتف الرائدة إلى مستويات أعلى، خاصة بعد إعلان كوالكوم رسميا أنها سترفع أسعار جميع منتجاتها اعتبارا من سبتمبر المقبل بنسب من خانتين.

في المقابل، يتوقع أن تطلق ميدياتك معالج Dimensity 9600 Pro بسعر يبدأ من 216 دولارا، أي أقل بنحو 28% من نظيره لدى كوالكوم، ما قد يمنح الشركات المصنعة خيارا أقل تكلفة دون التضحية بالأداء.

اسعار معالجات ميدياتيك

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات الهواتف ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار شرائح DRAM وذاكرة NAND Flash، وهو ما انعكس بالفعل على أسعار بعض الأجهزة.

فقد رفعت سامسونج أسعار سلسلة Galaxy S26، فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن سلسلة iPhone 18 ستشهد زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويرى التقرير أن اعتماد معالج تصل تكلفته إلى 300 دولار سيزيد من الأعباء المالية على الشركات المصنعة، ما قد ينعكس على أسعار الجيل المقبل من الهواتف الرائدة، بينما قد تستفيد ميدياتك من هذا الوضع عبر تقديم بديل أكثر تنافسية.

وتشير التسريبات أيضا إلى أن ميدياتك تخطط لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة Dimensity 9600، تشمل الإصدار القياسي Dimensity 9600s، ونسخة Dimensity 9600 Pro المنافسة مباشرة لمعالج كوالكوم، إضافة إلى Dimensity 9600 Pro Max الموجهة للهواتف فائقة الفئة.

في المقابل، يتوقع أن تطرح كوالكوم إصدارين فقط من سلسلة Snapdragon 8 Elite Gen 6، هما النسخة القياسية ونسخة Pro.

ويرى التقرير أن استراتيجية ميدياتك الجديدة، التي تجمع بين الأسعار الأقل وتعدد الخيارات، قد تدفع مزيدا من الشركات إلى تبني معالجاتها في هواتفها الرائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما نجحت الشركة خلال السنوات الأخيرة في تقليص الفجوة مع كوالكوم من حيث الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة.

ومع استمرار ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، قد تصبح تكلفة الجهاز النهائية العامل الأهم بالنسبة للمستهلكين، وهو ما يمنح ميدياتك فرصة لتعزيز حصتها في سوق المعالجات الرائدة.