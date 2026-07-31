قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة المخرج محمد كرارة.. موعد ومكان الجنازة
ترامب يوجه الشكر لمصر وقطر وتركيا ويعلن اتفاقا تاريخيا لنزع سلاح حماس
حكم مباراة الأرجنتين يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع ميسي .. ماذا حدث؟
اعتداء على مسن داخل موقف إيتاي البارود يثير غضبا واسعا.. ومطالب بتدخل عاجل
مسؤولون أمريكيون: خطة نزع سلاح حماس تنطلق في الأسابيع المقبلة
اجتماع مرتقب بالقاهرة لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
سلاف فواخرجي تكشف أسرار حياتها: كنت طفلة هادئة ورضا أهلي أهم حاجة عندي.. وعلاقتي بأولادي قائمة على الصداقة والحوار| خاص فيديو
دعاء للنبي لا يرد أبدا يوم الجمعة.. مجاب في هذه الساعة
الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي وأدبي
خارطة طريق جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة تشمل حصر السلاح تدريجيا
الصراع يشتعل.. أندية سعودية وأمريكية تدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح
ترامب: مجلس السلام في غزة يتوصل إلى اتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد موجة الغلاء .. ميدياتك تستعد لضربة قد تربك حسابات كوالكوم

ميدياتك
ميدياتك
شيماء عبد المنعم

في ظل الارتفاع المستمر في أسعار شرائح الذاكرة والمعالجات، تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة ميدياتك قد تمنح شركات الهواتف الذكية فرصة لخفض تكاليف أجهزتها الرائدة، عبر طرح معالجها القادم Dimensity 9600 Pro بسعر يقل بشكل ملحوظ عن منافسه من كوالكوم.

وبحسب تقرير، تستعد كل من كوالكوم وميدياتك لإطلاق أول معالجاتهما المصنعة بدقة 2 نانومتر N2P خلال الربع الثالث من عام 2026، إلا أن الفارق في التسعير قد يمنح ميدياتك أفضلية واضحة في السوق.

وتشير التسريبات إلى أن سعر معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro من كوالكوم قد يبدأ من نحو 300 دولار للوحدة، وهو ما قد يدفع أسعار الهواتف الرائدة إلى مستويات أعلى، خاصة بعد إعلان كوالكوم رسميا أنها سترفع أسعار جميع منتجاتها اعتبارا من سبتمبر المقبل بنسب من خانتين.

في المقابل، يتوقع أن تطلق ميدياتك معالج Dimensity 9600 Pro بسعر يبدأ من 216 دولارا، أي أقل بنحو 28% من نظيره لدى كوالكوم، ما قد يمنح الشركات المصنعة خيارا أقل تكلفة دون التضحية بالأداء.

اسعار معالجات ميدياتيك

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات الهواتف ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار شرائح DRAM وذاكرة NAND Flash، وهو ما انعكس بالفعل على أسعار بعض الأجهزة. 

فقد رفعت سامسونج أسعار سلسلة Galaxy S26، فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن سلسلة iPhone 18 ستشهد زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويرى التقرير أن اعتماد معالج تصل تكلفته إلى 300 دولار سيزيد من الأعباء المالية على الشركات المصنعة، ما قد ينعكس على أسعار الجيل المقبل من الهواتف الرائدة، بينما قد تستفيد ميدياتك من هذا الوضع عبر تقديم بديل أكثر تنافسية.

وتشير التسريبات أيضا إلى أن ميدياتك تخطط لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة Dimensity 9600، تشمل الإصدار القياسي Dimensity 9600s، ونسخة Dimensity 9600 Pro المنافسة مباشرة لمعالج كوالكوم، إضافة إلى Dimensity 9600 Pro Max الموجهة للهواتف فائقة الفئة.

في المقابل، يتوقع أن تطرح كوالكوم إصدارين فقط من سلسلة Snapdragon 8 Elite Gen 6، هما النسخة القياسية ونسخة Pro.

ويرى التقرير أن استراتيجية ميدياتك الجديدة، التي تجمع بين الأسعار الأقل وتعدد الخيارات، قد تدفع مزيدا من الشركات إلى تبني معالجاتها في هواتفها الرائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما نجحت الشركة خلال السنوات الأخيرة في تقليص الفجوة مع كوالكوم من حيث الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة.

ومع استمرار ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، قد تصبح تكلفة الجهاز النهائية العامل الأهم بالنسبة للمستهلكين، وهو ما يمنح ميدياتك فرصة لتعزيز حصتها في سوق المعالجات الرائدة.

ميدياتك أسعار شرائح الذاكرة Dimensity 9600 Pro أسعار الهواتف الرائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

93.12% الطب 92.80% للأسنان والصيدلة 91.70%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم بالأرقام

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم

صورة أرشيفية

لو مجموعك 53% .. كليات في انتظارك قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2026

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

ترشيحاتنا

الإجهاض

تحذير .. هذه الأشياء تسبب الإجهاض

الذاكرة

عشبة غير متوقعة تقوى الذاكرة وتعالج أعراض انقطاع الطمث

تكيس المبايض

مشروب ساخن غير متوقع يعالج تكيس المبايض

بالصور

بملابس رياضية.. ميس حمدان تستعرض رشاقتها

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

فيديو

سامى مغاوري

سامي مغاوري : المسرح عشقي .. واللعبة حقق نجاحه لأنه بيعبر عن الكوميديا الحقيقية | فيديو

محمد رياض

محمد رياض : الدورة الـ19 من مهرجان المسرح الأنجح .. ولا أحب جدل التكريمات | حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد