اكتشفيها مبكرا .. إليك أعراض قصور المبيض

يتسبب قصور المبيض في تأخر الإنجاب ومشاكل في الحيض وغيرها الكثير من الأعراض الجانبية.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك يسبب قصور المبيض الأولي مجموعة من الأعراض اليكم أبرزها.

في معظم الحالات، لا يعرف مقدمو الرعاية الصحية سبب قصور المبيض الأولي (قصور المبيض الأولي مجهول السبب). ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن ما يصل إلى ثلث الحالات قد يكون له عامل وراثي.

تشمل بعض الأسباب الأخرى لحالات الاشتباه في الإصابة ما يلي:

اضطرابات المناعة الذاتية مثل مرض أديسون ، والتهاب المفاصل الروماتويدي ، أو أمراض الغدة الدرقية

علاجات السرطان مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي.

الاضطرابات الوراثية بما في ذلك متلازمة تيرنر (اضطراب وراثي ينطوي على خلل في أحد كروموسومي X لدى المرأة) أو متلازمة X الهشة (اضطراب وراثي ينطوي على تغييرات في جين FMR1 ).

استئصال الرحم

العدوى مثل النكاف وفيروس نقص المناعة البشرية و يُعتقد أن هذا يحدث بسبب الأجسام المضادة التي تهاجم المبيض.

التعرض المطول للمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية ودخان السجائر والسموم الأخرى.