سمير فرج: جيشنا يدافع عن الحدود ويحفظ الأمن وإستراتيجيتنا دفاعية

أكد اللواء سمير فرج الخبير العسكري الاستراتيجي، أن استراتيجية مصر قائمة على الدعوة للسلام وليس الحرب .

وقال سمير فرج في حواره على قناة " الحياة"، :" استراتيجية مصر دفاعية لحماية الأمن القومي المصري ".

وتابع سمير فرج :" الجيش المصري يدافع عن الحدود والأمن والاستثمارات والمصالح المصري في كافة الاتجاهات الاستراتيجية ".

واكمل سمير فرج :" الفلسفة العسكرية المصرية قائمة على تحقيق الامن القومي لمصر داخليا وخارجيا والعمل على تنويع مصادر السلاح وتطوير الصناعات الحربية ".



ولفت سمير فرج :" مصر جلبت 4 فرقاطات من ألمانيا وتم العمل على تصنيع فرقاطة منهم في مصر لمعرفة كيفية التصنيع العسكري للفرقاطات ".

