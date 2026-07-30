سمير فرج: جيشنا يدافع عن الحدود ويحفظ الأمن وإستراتيجيتنا دفاعية

أكد اللواء سمير فرج الخبير العسكري الاستراتيجي، أن استراتيجية مصر قائمة على الدعوة للسلام وليس الحرب .
وقال سمير فرج في حواره على قناة " الحياة"، :" استراتيجية مصر دفاعية لحماية الأمن القومي المصري ".
وتابع سمير فرج :" الجيش المصري يدافع عن الحدود والأمن والاستثمارات والمصالح المصري في كافة الاتجاهات الاستراتيجية ".
واكمل سمير فرج :" الفلسفة العسكرية المصرية قائمة على تحقيق الامن القومي لمصر داخليا وخارجيا والعمل على تنويع مصادر السلاح وتطوير الصناعات الحربية ".
ولفت سمير فرج :" مصر جلبت 4 فرقاطات من ألمانيا وتم العمل على تصنيع فرقاطة منهم في مصر لمعرفة كيفية التصنيع العسكري للفرقاطات ".