الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظم تدريبا متخصصا لكوادر الإرشاد الزراعي

نظّمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) مصر، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تدريبًا متخصصًا لكوادر الإرشاد الزراعي حول تطوير حملات رقمية مؤثرة موجهة للمزارعين.

وذكرت الوكالة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن التدريب ركز على تقديم مهارات عملية لتحديد أهداف الحملات والجمهور المستهدف بدقة، وصياغة رسائل مباشرة تحفز على تغيير السلوك، إلى جانب إنتاج محتوى رقمي جذاب ومناسب للمزارعين، فضلًا عن تخطيط وتنفيذ حملات رقمية لترشيد استخدام المياه.

وأكد البيان أن هذا التدريب يسهم في دعم جهود الوزارة للوصول إلى عدد أكبر من المزارعين بالمعرفة الموثوقة، بما يعزز الإدارة المستدامة للمياه، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

ويُنفذ هذا النشاط من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) مصر من خلال برنامج إدارة مياه دلتا النيل، نيابة عن الحكومة الألمانية، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.