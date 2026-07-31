بدء سداد القسط الخامس من أقساط مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر

أعلنت نقابة الصحفيين عن بدء سداد القسط الخامس بمشروع مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر، المستحق بمبلغ مائة ألف جنيه لكل حاجز عن شهر سبتمبر 2026، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026، وحتى الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026.

ويتم الحصول على إذن الدفع من لجنة الإسكان بمجمع الخدمات بالدور الأول بمبنى النقابة، وفي حالة التأخير سيتم تطبيق فائدة البنك المركزي على المتأخرين.

وعند تأخر الزميل عن سداد قسطين متتاليين من أقساط المدينة سيتم عرض حالته على مجلس النقابة لاتخاذ قرار بسحب حجز الوحدة منه ورد قيمة الأقساط التي قام بسدادها، وذلك حرصًا على استمرار تنفيذ المشروع.