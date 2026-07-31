ضبط 825 طن أعلاف وخامات داخل مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف الأسماك بطنطا

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بقيادة المهندس ناصر العفيفي وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة برئاسة المهندس حسام محمود وكيل وزارة الزراعة، في ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف الأسماك بمركز طنطا، عقب ورود معلومات مؤكدة بشأن إدارته للنشاط دون ترخيص، واستخدام علامات تجارية غير مسجلة وبيانات مضللة على العبوات لإيهام المتعاملين بأن المنتجات مصنعة بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بينما يتم إنتاجها فعليًا داخل محافظة الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية للتصدي لكافة صور الغش التجاري والتصنيع غير المرخص، مشددًا على أن حماية الأسواق والحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية وضمان سلامة المنتجات المتداولة تأتي في مقدمة أولويات الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

ردع مخالفين

وأسفرت الحملة عن ضبط 825 طنًا من الأعلاف والخامات والعبوات المستخدمة في النشاط المخالف، شملت 200 طن من أعلاف الأسماك تحمل علامات تجارية غير مسجلة، و125 طنًا من مستخلصات اللحوم والأسماك غير المدون عليها أي بيانات، إلى جانب 500 طن من سن القمح المستخدم في تصنيع الأعلاف، كما تبين استخدام شكائر تحمل بيانات وعناوين مخالفة للحقيقة وأخرى خالية من البيانات بقصد إخفاء مصدر التصنيع وتضليل المتعاملين، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإخطار جهات التحقيق المختصة.

حملات تموينية

وشدد محافظ الغربية على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمنشآت الإنتاجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي منشأة تعمل خارج الإطار القانوني أو تمارس الغش والتدليس، وأن الأجهزة التنفيذية ستواصل ملاحقة المخالفين حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.