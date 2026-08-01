تتصدر مواعيد قطارات مرسى مطروح القاهرة والعكس محركات البحث، بالتزامن مع استمرار موسم الصيف وارتفاع أعداد المصطافين والمترددين على مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي، وسط إقبال متزايد على استخدام القطارات في السفر بين القاهرة ومطروح.

وتواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من الرحلات على خط القاهرة – مرسى مطروح والعكس ضمن جداول التشغيل الصيفية، من خلال قطارات مكيفة وقطارات تضم عربات نوم، لتوفير خيارات متنوعة أمام المسافرين خلال موسم المصيف، مع استمرار حركة القطارات وفق المواعيد المعلنة.

قطارات مرسى مطروح القاهرة في موسم صيف 2026

وتشهد قطارات مرسى مطروح – القاهرة إقبالًا ملحوظًا خلال موسم الصيف، خاصة مع زيادة أعداد المواطنين والمصطافين المتجهين إلى الشواطئ والمنتجعات السياحية في محافظة مطروح والساحل الشمالي.

وتوفر القطارات العاملة على الخط أكثر من مستوى للخدمة، بداية من قطارات الدرجة الثالثة المكيفة، وصولًا إلى القطارات التي تضم عربات نوم وخدمات مكيفة، بما يتيح للمسافرين اختيار الرحلة التي تناسب احتياجاتهم وتوقيت سفرهم.

وتوصي الهيئة القومية لسكك حديد مصر الركاب بضرورة مراجعة مواعيد القطارات قبل التوجه إلى المحطات، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد كثافات مرتفعة على خطوط السفر المتجهة إلى المدن الساحلية.

وتواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل رحلات القاهرة – مرسى مطروح والعكس بصورة منتظمة طوال موسم صيف 2026، مع متابعة معدلات الإقبال على الرحلات، والاستعداد للدفع بقطارات أو رحلات إضافية عند الحاجة، بما يسهم في استيعاب الزيادة الموسمية في أعداد الركاب.