المرور يضبط 130 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

وأسفرت هذه الحملات خلال 24 ساعة من ضبط (120535) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (985) سائق تبين إيجابية عدد (29) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (447) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (93) سائق تبين إيجابية (3) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة.

كما تم ضبط عدد (5) محكوم عليهم بإجمالى (6) أحكام، وتم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.