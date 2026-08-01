بـ3 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق داخل مطبعة في عابدين بالقاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مطبعة بالطابق الأرضي في عقار مكون من 9 طوابق بحي عابدين بمحافظة القاهرة، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل مطبعة بمنطقة عابدين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعمة بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، دون امتداد النيران إلى باقي أجزاء العقار أو التأثير على سلامته.

وقد تحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أخطرت جهات التحقيق التي قررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه.

على جانب آخر، شاركت شركة ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون مع شركة مصر للطيران، ومختلف الجهات المعنية العاملة بالمطار، في تنفيذ تجربة طوارئ جزئية بمهبط مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني، وتعليمات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بشأن رفع مستوى الجاهزية التشغيلية بالمطارات المصرية، ومراجعة خطط الطوارئ بصورة دورية وفقًا لمعايير الأمن والسلامة الجوية الدولية.