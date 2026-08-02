قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالكيلو 90 على طريق «أسيوط – الوادي الجديد»
نجم الزمالك السابق: الفترة المقبلة ستكون الأصعب في مسيرة معتمد جمال التدريبية
60 مليون جنيه سنويًا.. إمام عاشور يُرحّب بتمديد عقده مع الأهلي حتى 2030 .. تفاصيل
محمود بنتايك يصل القاهرة وينضم لمعسكر الزمالك استعدادًا للموسم الجديد
رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟
إعلامي: «عموتة» يطلب من الأهلي تجميد صفقتي طارق علاء وأحمد هاني
عصام عبد الفتاح : وجود جمال الغندور في اللجنة دليل على الإخلاص للتحكيم المصري
3 قتــلى و21 مصابًا في تفجير عبوة ناسفة داخل مطعم بموسكو
وفاة والد العريس وإصابة 3 في حادث انقلاب أتوبيس بخط «طنطا - شبشير» بالغربية
هاني حتحوت: «المصري» يرفض عرض الأهلي لضم أفشة ومحمد شريف.. ويوافق على استعارة رضا سليم
مفاوضات محمد صلاح وطرابزون سبور تقترب من الحسم | تفاصيل
تقارير تركية: محمد صلاح يقترب بقوة من «طرابزون سبور» التركي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر مباشرة؟

قيام الليل
قيام الليل

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر مباشرة .. ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: “هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر مباشرة ” ومن جانبه قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي السابق لمفتى الجمهورية السابق: إنه يجوز صلاة قيام الليل في أى وقت من الليل بعد صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر .

وأوضح خلال رده على سؤال “ هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر مباشرة ”عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك ،أن بعض العلماء قالوا إنه يفضل قيام الليل في النصف الاخير من الليل والبعض قال أنها في اي وقت فقد كان سيدنا ابو بكر الصديق يصليها بعد صلاة العشاء مباشرا وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصليها فالنصف الاخير من الليل فكان يستيقظ ليصليها فهي جائزة في الحالتين مشيرا الى ان الاهم هو قيام الليل نفسه والمواظبة عليه لأنه من صفات الصالحين .

حكم قيام الليل

قيام الليل من العبادات المهمة، وسُنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وتواترت النصوص من الكتاب والسنة بالحث عليه، ويتساءل الكثيرون عن كيفية قيام الليل، الذي له شأن عظيم في تثبيت الإيمان، والإعانة على جليل الأعمال، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلا» (سورة المزمل:1-6).

فضل قيام الليل

هو دأب الصالحين، وتجارة المؤمنين، وعمل الفائزين، ففي الليل يخلو المؤمنون بربهم، ويتوجهون إلى خالقهم وبارئهم، فيشكون إليه أحوالهم، ويسألونه من فضله، فنفوسهم قائمة بين يدي خالقها، عاكفة على مناجاة بارئها، تتنسم من تلك النفحات، وتقتبس من أنوار تلك القربات، وترغب وتتضرع إلى عظيم العطايا والهبات.

وحث النبي -صلى الله عليه وسلم- على قيام الليل ورغّب فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ». رواه الترمذي (3549).

ومعنى «فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ» أَيْ عَادَتُهُمْ وَشَأْنُهُمْ، ومعنى «وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ» أَيْ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، «وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ» أي يكفر السيئات، «وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ» أَيْ ينهى عَنْ اِرْتِكَابِ الإِثْمِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ».

كيفية قيام الليل

1- قيام الليل بالصلاة: يُستحبُ أن تُبدأَ صلاة قيام اللّيل بركعتين خفيفتين ثم تُكمَّل الصّلاة ركعتين ركعتين لما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: «صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثْنى، فإذا رأيتَ أنَّ الصبحَ يُدركُك فأَوتِرْ بواحدةٍ، فقيل لابنِ عمرَ: ما مَثْنَى مَثْنَى؟ قال: أن تُسلِّمَ في كلِّ ركعتَينِ».
ولحديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: «لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - عليه الصّلاة والسّلام - اللَّيْلَةَ، فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ (البيت من الشَعْر) فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - عليه الصّلاة والسّلام - رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ هُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً»).

وبذلك تُصلى صلاة القيام رَكعتين رَكعتين، ويجوز أن تُصلّى أربعًا أربعًا كالظّهر، ولكن الأفضل أن تُصلّى ركعتين ركعتين لفعله - عليه الصّلاة والسّلام- ذلك، أمّا عن هيئتها، فهي صلاة كغيرها من الصّلوات؛ تُفتَتَح بتكبيرة الإحرام، ثمّ دُعاء الاستفتاح، وقراءة سورة الفاتحة، وما تبع ذلك من ركوع وسجود، وعند الانتهاء من صلاة القيام يَختتمها بركعة وِتر.

2- قيام الليل بالذكر: من أراد أن يُقيم ليلهُ بذكر الله وتحميده، وتسبيحه، والصَّلاة على رسوله، وقراءة القرآن، ومُذاكرة أحاديث المُصطفى - عليه الصّلاة والسّلام- فله ذلك، ويُحسب من الذّاكرين، ويُؤجر على قِيامه وذكره وقراءته.

وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخر سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»، قِيلَ: كَفَتَاهُ مِنْ قِيامِ اللَّيْلِ، قال الحافظ: وقيل: معناه أجزأتاه فيما تعلّق بالاعتقاد، لِما اشتملتا عليه من الإِيمان والأعمال إجمالًا»، ثم ذكر أقوالًا أخرى، قال: «ويجوز أن يُراد جميع ما تقدّم والله أعلم»، وعن أبي مسعود قوله: «من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة».

كيفية أداء صلاة قيام الليل

تُصلّى صلاة قيام اللّيل ركعتين ركعتين، والوتر بركعة في آخرها، ويجوز صلاتها مرّةً واحدة، أو صلاة بعضها في أوّل الليل ثُمّ القيام في آخره، وذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من مالكيّة، وشافعيّة، وحنابلة، وغيرهم من العلماء، ومما يدُل على هذه الكيفية والصفة، قول النبي -صلى الله عليه وسلم - عندما سأله رجل عن كيفية قيام الليل؛ فقال له: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى واحِدَةً، فأوْتَرَتْ له ما صَلَّى»، كما ويُسمى أيضاُ بالتهجّد، وهو قيام الليل بعد النوم، ويكون في أيّ ليلةٍ خلال العام.

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر مباشرة حكم قيام الليل فضل قيام الليل كيفية قيام الليل كيفية أداء صلاة قيام الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الذهب

نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

الذهب

الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو

عداد الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هتشحن كارت العداد بكام كل شهر

طقس الأسبوع.. الأرصاد تعلن انخفاض الحرارة وتحذر من الرطوبة

طقس الأسبوع.. الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين وتحذر من هذا الأمر

تنسيق الجامعات 2026

موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

استثمار طويل الأجل.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب| تفاصيل

ترشيحاتنا

ميجيل

الله يرحمك يا عم وحيد .. صانع المحتوى الإسباني ميجيل يودع صديقه المصري بكلمات مؤثرة

متحدث الصحة

الصحة: إغلاق وحدات صحية بالمنيا معلومات مغلوطة وشائعة مغرضة

مبادرة دوي

القومي للمرأة يطلق أنشطة مبادرة "دوي.. دوائر الحكي" لتمكين الفتيات بـ10 محافظات

بالصور

هل تحمي القهوة الكبد وتقلل خطر التليف والسرطان؟ دراسة تكشف

القهوة قد تقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد
القهوة قد تقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد
القهوة قد تقلل خطر الإصابة بأمراض الكبد

تقرير بريطاني: الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض.. والأسباب صادمة

الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة
الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة
الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة

نشرة المرأة والمنوعات | أضرار تحدث عند الإكثار من ماء الليمون.. أعراض تكشف تفكير الشخص في إنهاء الحياة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

شهيرة

شهيرة تشيد بموهبة منة شلبي ودينا الشربيني ومي عز الدين.. فيديو

لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

ملكة جمال وتدرس الطب .. من هي لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

رونالدو ليس مستعجلًا على الزواج.. وجورجينا هي من تحلم به.. تصريحات شقيقة الدون تشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد