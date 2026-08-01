ميلان يستهدف إبراهيم دياز لتعويض لياو.. وجالطة سراي يترقب ضم النجم البرتغالي

بدأ نادي ميلان الإيطالي التحرك للتعاقد مع الدولي المغربي إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، ضمن خطته لتدعيم خط الوسط الهجومي، في ظل اقتراب البرتغالي رافائيل لياو من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، فإن إدارة ميلان وضعت إبراهيم دياز على رأس قائمة المرشحين لشغل مركز صانع الألعاب، بعدما فشل النادي في التعاقد مع اليوناني كونستانتينوس كاريتساس، الذي انتقل إلى بوروسيا دورتموند قادمًا من جينك مقابل 33 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن ميلان لا يزال يضع أيضًا الثنائي إيثان نوانيري، لاعب آرسنال، وماتياس سولي، لاعب روما، ضمن خياراته لتدعيم الفريق.

عودة محتملة إلى سان سيرو

وفي حال إتمام الصفقة، سيعود إبراهيم دياز إلى ميلان، الذي سبق أن لعب في صفوفه معارًا من ريال مدريد بين عامي 2020 و2023.

وخلال تلك الفترة، شارك الدولي المغربي في 124 مباراة بقميص الروسونيري، سجل خلالها 18 هدفًا، وصنع 15 هدفًا، وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022.

ويرتبط دياز بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2027، فيما سبق أن أبدى يوفنتوس اهتمامه بالتعاقد معه، قبل أن يحول اهتمامه إلى لاعب باير ليفركوزن كريم ألايبيجوفيتش.

مستقبل لياو يقترب من الحسم

في المقابل، يظل مستقبل رافائيل لياو القضية الأبرز داخل ميلان، بعدما أبلغ اللاعب المقربين منه بأن رحلته مع النادي، التي استمرت سبعة أعوام، شارفت على النهاية.

وكانت رغبة المهاجم البرتغالي الأولى تتمثل في الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني، إلا أن غياب العروض الجادة من البطولتين دفعه إلى دراسة خيارات أخرى.

وأشارت التقارير إلى أن جالطة سراي التركي يستعد للدخول في مفاوضات رسمية لضم لياو، مستفيدًا من مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي ميزة لا يملكها غريمه فنربخشة.

ورغم ترحيب اللاعب بفكرة الانتقال إلى الدوري التركي، فإنه يشترط الحصول على راتب سنوي يتجاوز 10 ملايين يورو لإتمام الصفقة، بينما يتمسك ميلان ببيع اللاعب بشكل نهائي، ويرفض فكرة خروجه على سبيل الإعارة.