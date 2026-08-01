للحفاظ على السلامة العامة..هيئة النظافة والتجميل تقلم أشجاراً شديدة الخطورة بحي الدقي

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة من خلال الإدارة العامة للحدائق، حملة مكبرة لتقليم وتهذيب الأشجار عالية الخطورة بنطاق حي الدقي.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بالتصدي لأي مخاطر تهدد سلامة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وشملت الأعمال تقليم شجرة شديدة الخطورة بشارع مصدق، إلى جانب متابعة حالة الأشجار بشارع نادي الصيد، وذلك لمنع سقوط الأغصان المتهالكة على الممتلكات العامة والخاصة أو إعاقة حركة المرور والمارة.

جاءت الحملة بحضور المهندس محمد صبري، مدير حدائق الدقي، والمهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق، وتحت إشراف ومتابعة ميدانية من اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وأكدت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، استمرار حملات المتابعة الميدانية لرفع كفاءة الحدائق وتهذيب الأشجار بمختلف الأحياء، للتأكد من خلو الشوارع الرئيسية والفرعية من أي مصادر قد تشكل خطورة على أرواح المواطنين.