مينا ماهر يوجه رسالة وداع مؤثرة لمحمد حسن "تيتو" بعد رحيله عن الزمالك

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة مؤثرة إلى محمد حسن "تيتو"، إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد رحيله، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه داخل النادي طوال فترة عمله.

تيتو

وأكد مينا ماهر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن "تيتو" لم يكن مجرد إداري داخل الزمالك، بل كان بمثابة الأخ الأكبر لجميع أفراد الفريق، وسندًا لهم في مختلف المواقف، مشيرًا إلى أن وجوده كان يصنع الفارق قبل المباريات وبعدها.

وأضاف أن هناك أشخاصًا يعملون بعيدًا عن الأضواء ولا تظهر جهودهم أمام الكاميرات، لكن أثرهم يبقى محفورًا في قلوب كل من تعامل معهم، مختتمًا رسالته بقوله: “شكرًا محمد حسن (تيتو) على كل المجهود والإخلاص، وربنا يوفقك في خطوتك الجاية، وهتفضل دايمًا واحد من أبناء الزمالك.”