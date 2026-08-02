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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري: الحشود الأمريكية المتزايدة لا تعني أن قرار عودة الحرب على طهران أصبح نهائيًا

العميد أيمن الروسان
العميد أيمن الروسان
شيماء جمال

قال العميد أيمن الروسان، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن المؤشرات العسكرية تشير إلى انتقال الولايات المتحدة من مرحلة التهديد إلى مرحلة الجاهزية القتالية، مٌوضحًا أن الحشود الأمريكية المتزايدة ليست مٌجرد رسالة إعلامية، لكنها في الوقت نفسه لا تعني أن قرار عودة الحرب على طهران أصبح نهائيًا.

أضاف في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يجري يتمثل في بناء قدرة على تنفيذ ضربة عسكرية واسعة خلال وقت قصير إذا صدر القرار السياسي بذلك، مٌؤكدًا أن المنطقة أصبحت أقرب إلى الحرب مما كانت عليه قبل أسابيع.
أوضح أن نافذة الدبلوماسية لم تُغلق بالكامل، وما زالت التطورات مرهونة بما ستشهده الأيام أو الساعات القليلة المقبلة، التي ستحدد ما إذا كانت هذه الحشود ستبقى أداة للردع أم ستتحول إلى بداية حملة عسكرية واسعة.

أشار إلى أن قراءة المشهد بعمق تقتضي عدم النظر إلى الضربات الأمريكية باعتبارها عمليات عسكرية متفرقة، وإنما كجزء من حملة استراتيجية متعددة الأبعاد تستهدف إعادة تشكيل البيئة المحيطة بإيران.

إعادة صياغة ميزان الردع في المنطقة وفرض قواعد اشتباك جديدة
أكد أن الولايات المتحدة لا تسعى فقط إلى تدمير أهداف عسكرية، بل إلى إعادة صياغة ميزان الردع في المنطقة، وفرض قواعد اشتباك جديدة تجعل كلفة أي تحرك إيراني أعلى بكثير من أي مكاسب قد تحققها طهران.

إيران ميزان الردع الولايات المتحدة الحرب طهران

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