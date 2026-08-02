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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: المحافظ تبحث تطوير مهبط طائرات الفرافرة.. وتوافق علي إنشاء لجنة عامة للأورام بالتأمين الصحي بـ«الداخلة»

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

لاستقبال رحلات الطيران 
محافظ الوادي الجديد تبحث تطوير مهبط طائرات الفرافرة

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية؛ وذلك لبحث آليات تطوير مهبط الفرافرة ودراسة تشغيله لاستقبال رحلات الطيران، بما يدعم رؤية المحافظة في تعزيز الربط الجوي وتحقيق التنمية الشاملة بمركز الفرافرة.

وأكدت المحافظ خلال اللقاء، أن تشغيل المهبط يمثل خطوة استراتيجية لدعم خطط الدولة للتوسع الزراعي والاستثماري بالمركز، في ظل ما يشهده من مشروعات تنموية كبرى، وما يمتلكه من مقومات سياحية وبيئية واعدة، مشيرةً إلى أن توفير منظومة نقل جوي أكثر كفاءة يسهم في جذب الاستثمارات، وتيسير حركة المواطنين و المستثمرين وتعزيز التكامل بين مراكز المحافظة.

من جانبه، أكد قائد القوات الجوية استمرار التنسيق بين المحافظة والقوات الجوية لاستكمال الدراسات الفنية اللازمة، وفق الضوابط الفنية والتشغيلية ومتطلبات الأمن والسلامة.

محافظ الوادي الجديد: الموافقة على إنشاء لجنة عامة للأورام بالتأمين الصحي بالداخلة

أعلنت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحي على إنشاء لجنة للأورام العامة بمقر عيادة التأمين الصحي بمدينة الداخلة، وذلك لتقديم خدمات الكشف الطبي والمناظرة وإصدار قرارات العلاج لمرضى الأورام، في إطار التوسع في الخدمات الطبية المتخصصة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وثمنت مجدي قرار الهيئة الذي يأتي استجابةً لطلب المحافظة لرفع المعاناة عن المرضى وذويهم في الانتقال لتلقي الخدمة، بأقرب لجنة بمركز الخارجة. مشيرةً إلى أن اللجنة ستُعقد بعيادة الداخلة يوم السبت من كل أسبوع، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة أربع ساعات، بعضوية نخبة من استشاريي الأورام، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية المتخصصة لأهالي مركز الداخلة والمراكز المجاورة، ويُسهم في سرعة إنهاء الإجراءات العلاجية.

محافظ الوادي الجديد: اعتماد جهاز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني كجهة لتنفيذ أعمال الرفع المساحي

أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اعتماد جهاز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني بالديوان العام من الهيئة المصرية العامة للمساحة، بما يؤكد استيفاء الجهاز للاشتراطات الفنية والمعايير المعتمدة لتنفيذ أعمال الرفع المساحي.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة التحول الرقمي ورفع كفاءة منظومة إدارة المرافق، بما يضمن دقة البيانات المساحية، كما يضم خريطة رقمية لشبكات المرافق وقاعدة بيانات للبنيتين التحتية والأساسية بالمحافظة، بما يضمن إمداد متخذي القرار والجهات التنفيذية المختلفة ببيانات دقيقة ومتكاملة لتخطيط مشروعات البنية الأساسية والمرافق؛ وحوكمة المرافق العامة وميكنتها، وتأمين كفاءة عملها وترشيد تكلفة صيانتها.

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