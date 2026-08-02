ضبط نصف طن ملح طعام مجهولة المصدر في حملة تموينية مكبرة بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية،من ضبط نصف طن ملح طعام مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، وذلك داخل مصنع لتعبئة الملح بدون ترخيص وفواتير ضريبية بمركز سمنود.

حملات تموينية



وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز سمنود، من ضبط نصف طن ملح طعام مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون فواتير ضريبية، داخل مصنع بدون ترخيص.

ردع مخالفين



تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات لارسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى من عدمه ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

توجيهات محافظ الغربية

وكان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، قد أكد أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بالمواطنين، مشددًا على أن الرقابة اليومية تمثل أحد أهم أدوات حماية المستهلك، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تتعلق بالغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر أو فاسدة.