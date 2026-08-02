استغاثة عاجلة من سكان دار السلام: نطالب بالتدخل لإنهاء معاناتنا مع زريبة مواشٍ داخل منطقة سكنية

أطلق عدد من سكان 25 شارع عبد الله عزت بمنطقة دار السلام ، استغاثة عاجلة إلى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ورئيس حي دار السلام، مطالبين بسرعة التدخل لإنهاء معاناتهم من وجود زريبة لتربية المواشي داخل الكتلة السكنية، مؤكدين أنها – بحسب شكواهم – تعمل بالمخالفة للقانون وتتسبب في أضرار صحية وبيئية وإزعاج مستمر للسكان.

دار السلام

وأكد الأهالي أن استمرار وجود الزريبة داخل المنطقة السكنية يعرضهم وأسرهم لمخاطر متعددة، مطالبين بسرعة معاينة الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود أي مخالفات حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وناشد السكان الجهات التنفيذية سرعة الاستجابة لشكواهم، وإجراء المعاينات اللازمة وتطبيق القانون بما يحقق المصلحة العامة .



