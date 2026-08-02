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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لجنة من هيئة التعمير تبدأ حصر الأراضي وتسليم المخالصات للمواطنين بالفرافرة في الوادي الجديد

مركز الفرافرة
مركز الفرافرة
منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، تواجد لجنة من هيئة التعمير بمركز الفرافرة لتحصيل مستحقات تقنين أراضي المواطنين وتسليمهم المخالصات الرسمية، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة لتيسير إجراءات تقنين الأراضي وإنهاء الملفات العالقة، وتقديم الخدمات للمواطنين بمقار قريبة منهم.

وأوضح سلامة علي الحريتي رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أن اللجنة تستقبل المواطنين ممن لديهم أراضٍ تابعة لهيئة التعمير، بمقر عملها في مبنى نقطة الشرطة القديمة بجوار مبنى الوحدة المحلية لقرى الكفاح القديم، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس حتى الثلاثاء 4 أغسطس 2026، داعيًا المواطنين المعنيين بسرعة التوجه إلى مقر اللجنة خلال فترة عملها لإنهاء الإجراءات والحصول على المخالصات الرسمية.

وأكد رئيس المركز أن وجود اللجنة بالمركز يأتي في إطار التيسير على المواطنين، واختصار الوقت والجهد، وسرعة إنهاء إجراءات تحصيل المستحقات وإصدار المخالصات، بما يسهم في دفع جهود الدولة نحو تقنين أوضاع الأراضي وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.

وشدد رئيس مركز ومدينة الفرافرة، على أهمية التزام المواطنين بالمواعيد المحددة، وإحضار المستندات المطلوبة لتسهيل إجراءات الفحص والتحصيل، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمركز تقدم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان انتظام عمل اللجنة وإنجاز الملفات في أسرع وقت.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع الأراضي، وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين، وتسريع وتيرة إنهاء ملفات أراضي هيئة التعمير، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مركز الفرافرة

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