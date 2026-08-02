شاهد| لكزس ES350e الكهربائية 2026

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس ES350e موديل 2026، وتنتمي ES350e لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بي إم دبليو i5، و Audi A6 E-Tron .

لكزس ES350e موديل 2026

محرك لكزس ES350e موديل 2026

لكزس ES350e موديل 2026

تستمد سيارة لكزس ES350e موديل 2026 قوتها من محرك كهربائي مغناطيسي دائم بقوة 221 حصان، وعزم 198 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.1 ثانية، وبها بطارية ليثيوم أيون NMC سعة 74.7 كيلووات/ساعة، وتصل سرعتها القصوي إلي 150 كم/ساعة .

مواصفات لكزس ES350e موديل 2026

لكزس ES350e موديل 2026

زودت سيارة لكزس ES350e موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مقاعد أمامية كهربائية مريحة، وبها دعم قطني وفخذ متطور، وتطعيمات من الخيزران المضيء على الأبواب، وبها لمسات فاخرة غير مألوفة، وبها شاشة مركزية كبيرة، وبها تصميم داخلي بسيط وهادئ، وبها باقة Executive، وبها مقاعد خلفية قابلة للإمالة كهربائياً، وبها مساند قدم وتدليك .

أبعاد لكزس ES350e موديل 2026

لكزس ES350e موديل 2026

تأتى سيارة لكزس ES350e موديل 2026 في سوق السيارات بطول 2024 مم، وعرض 75.6 مم، وارتفاع 61.4 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 1161 مم .

سعر لكزس ES350e موديل 2026

لكزس ES350e موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة لكزس ES350e موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 214 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس ES350e موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 238 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة لكزس في صناعة السيارات

لكزس ES350e موديل 2026

بدأ تاريخ شركة لكزس في عام 1983 تحت اسم مشروع (F1)، وتعد القسم الفاخر التابع لشركة تويوتا اليابانية، وأطلقت رسمياً عام 1989 مع تقديم طرازها الأول الشهير لكزس (LS 400)، لتقتحم بها سوق السيارات الفاخرة عالمياً.