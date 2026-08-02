محافظ المنيا: حياة كريمة مبادرة لبناء الإنسان وتمكين الأسر اقتصادياً

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الوحدة الاجتماعية بقرية تانوف التابعة لمركز ديرمواس، وذلك ضمن جولته الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والوقوف على مستوى الخدمات الاجتماعية والتنموية المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الحياة داخل القرى الأكثر احتياجًا، وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر.

واستمع المحافظ إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها الوحدة الاجتماعية، والتي تشمل برامج الرعاية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تنفيذ برامج للتوعية المجتمعية، ودورات تدريبية وورش عمل تستهدف رفع الوعي لدى سيدات القرية، وتنمية مهاراتهن وتأهيلهن لسوق العمل، بما يسهم في تعزيز دور المرأة في التنمية وتحسين مستوى معيشة الأسرة.

وتابع أعمال ورشة التدريب على الخياطة والتفصيل باستخدام الباترون، والتي تستهدف إكساب المشاركات المهارات الفنية اللازمة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بما يوفر لهن فرص عمل حقيقية ومصدر دخل مستدام، مؤكدًا أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن المحافظة حريصة على دعم المبادرات التي تسهم في توفير فرص إنتاج حقيقية للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لم تقتصر على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتطوير الخدمات، وإنما أولت اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان، من خلال برامج التدريب والتأهيل والتوعية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المشاركة الفاعلة في عملية التنمية.

وتفقد المحافظ الدورات التدريبية التي تنفذها الوحدة، والتي تشمل تنمية مهارات القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية للفتيات والسيدات، إلى جانب توافر حضانات وغرف ترفيهية للأطفال، بما يعزز قدراتهم المعرفية وينمي مهاراتهم في المراحل العمرية المبكرة.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية على تعظيم الاستفادة من الوحدات الاجتماعية وتحويلها إلى مراكز تنموية متكاملة، تقدم خدمات اجتماعية وتوعوية وتدريبية تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتمكين المرأة اقتصاديًا، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.